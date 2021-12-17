ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл»
  • 10:06
    • «Спартак» объявил о назначении Ваноли главным тренером
  • 11:12
    • Романо: «Интер» вскоре объявит о расторжении контракта с Эриксеном
  • 10:49
    • СМИ назвали зарплату Ваноли в «Спартаке»
    Все новости спорта

    Романо: «Интер» вскоре объявит о расторжении контракта с Эриксеном

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Интер Серия A Футбол Италии Аякс Сборная Дании
    Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что миланский «Интер» в ближайшее время объявит о расторжении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.

    Кристиан Эриксен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Эриксен

    Игрок и клуб прекратят сотрудничество по взаимному согласию.

    Датский футболист не сможет остаться в «Интере» из-за того, что в Серии А нельзя играть с дефибриллятором.

    Сообщалось, что Эриксен может вернуться в «Аякс». В чемпионате Нидерландов не такие серьезные правила в отношении соответствия спортивной деятельности.

    Кроме того, на Эриксена претендует датский клуб «Оденсе», в котором 29-летний игрок возобновил тренировки.

  • Герой дня: Кристиан Эриксен
  • Безусловно, футболист, заставивший всех нас переживать, заслуживает быть героем
  • 13/06/2021

    • Эриксен выступал за «Аякс» с 2010 по 2013 год, после чего перешел в «Тоттенхэм», а позже стал игроком «Интера».

    Напомним, Эриксен перенес сердечный приступ во время матча за сборную Дании против Финляндии на Евро-2020. После остановки сердца ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Правила Серии А запрещают играть с этим устройством в организме.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» выиграет у «Вольфсбурга» с крупным счетом?
  • «Бавария» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • «Лацио» нужна победа в домашних стенах
  • «Лацио» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Интер» устроит разгром аутсайдеру?
  • «Салернитана» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.52
  • Прогноз на матч Сельта — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барселона — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лидс — Арсенал Лондон
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры