Романо: «Интер» вскоре объявит о расторжении контракта с Эриксеном

Известный журналист подтвердил , что миланскийв ближайшее время объявит о расторжении контракта с полузащитником

Игрок и клуб прекратят сотрудничество по взаимному согласию.

Датский футболист не сможет остаться в «Интере» из-за того, что в Серии А нельзя играть с дефибриллятором.

Сообщалось, что Эриксен может вернуться в «Аякс». В чемпионате Нидерландов не такие серьезные правила в отношении соответствия спортивной деятельности.

Кроме того, на Эриксена претендует датский клуб «Оденсе», в котором 29-летний игрок возобновил тренировки.

Эриксен выступал за «Аякс» с 2010 по 2013 год, после чего перешел в «Тоттенхэм», а позже стал игроком «Интера».

Напомним, Эриксен перенес сердечный приступ во время матча за сборную Дании против Финляндии на Евро-2020. После остановки сердца ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Правила Серии А запрещают играть с этим устройством в организме.