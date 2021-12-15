РФС передал РПЛ коммерческие права до сезона-2029/2030

Российский футбольный союз передал Российской Премьер-лиге права на проведение чемпионата России по футболу до сезона 2025/2026 включительно, сообщает пресс-служба союза.

Кроме того, лига на возмездной основе получила коммерческие права до сезона 2029/2030 включительно.

Оба решения были приняты 15 декабря на последнем в этом году исполкоме РФС.

РФС также передал ФНЛ права на проведение первенства России по футболу среди клубов ФНЛ «Первый дивизион» и первенства России по футболу среди клубов II дивизиона ФНЛ до сезона-2025/2026. ФНЛ на возмездной основе переданы коммерческие права на эти соревнования до сезона-2029/2030.

Ранее РФС поддержал идею о переносе 22-го тура РПЛ в интересах сборной России.