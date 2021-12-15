ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Аршавин Восстание машин. Что случилось с жеребьевкой Лиги чемпионов?
  • 14:30
    • Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Он заплакал на пресс-конференции
  • 13:48
    • РФС передал РПЛ коммерческие права до сезона-2029/2030
  • 13:37
    • «Интер» расторгнет контракт с Эриксеном
  • 13:18
    • Акинфеев, Клаудиньо и Макаров — претенденты на приз лучшему игроку РПЛ в ноябре-декабре
  • 13:08
    • Кокорин попал на афишу матча Кубка Италии «Фиорентина» — «Беневенто»
    Все новости спорта

    РФС передал РПЛ коммерческие права до сезона-2029/2030

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России РФС
    Российский футбольный союз передал Российской Премьер-лиге права на проведение чемпионата России по футболу до сезона 2025/2026 включительно, сообщает пресс-служба союза.

    РПЛ получила от РФС коммерческие права до 2030 года
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    РПЛ получила от РФС коммерческие права до 2030 года

    Кроме того, лига на возмездной основе получила коммерческие права до сезона 2029/2030 включительно.

    Оба решения были приняты 15 декабря на последнем в этом году исполкоме РФС.

  • Восстание машин. Что случилось с жеребьевкой Лиги чемпионов?
  • Объясняем, почему жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить дважды
  • Вчера

    • РФС также передал ФНЛ права на проведение первенства России по футболу среди клубов ФНЛ «Первый дивизион» и первенства России по футболу среди клубов II дивизиона ФНЛ до сезона-2025/2026. ФНЛ на возмездной основе переданы коммерческие права на эти соревнования до сезона-2029/2030.

    Ранее РФС поддержал идею о переносе 22-го тура РПЛ в интересах сборной России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как Россия начнет домашний Евротур?
  • Россия — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли «Арсенал» отобрать очки у «Вест Хэма»?
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Дортмундцы разнесут в щепки аутсайдера?
  • «Боруссия» Д — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Россия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия М — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Альбасете — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Юта — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры