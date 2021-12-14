РФС поддержал идею о переносе 22-го тура РПЛ в интересах сборной России

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев рассказал, что технический комитет РФС поддержал идею переноса одного тура РПЛ.

«Было итоговое заседание технического комитета РФС. Заслушали тренеров всех сборных команд. Основная тема — хотелось бы в преддверии матчей в марте попросить технический комитет поддержать на исполкоме перенос тура, чтобы национальная команда и молодежная сборная смогли подготовиться к матчам. Техком поддержал идею о переносе тура.

План намечен, знаем все сроки выхода из отпуска команды, товарищеские матчи, обсудили с Валерием Карпиным, кто и как, в какие сроки будет смотреть товарищеские матчи команд на сборах», — приводит слова тренера ТАСС.

Даты проведения матчей 22 тура пока не определены.