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    РФС поддержал идею о переносе 22-го тура РПЛ в интересах сборной России

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    Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев рассказал, что технический комитет РФС поддержал идею переноса одного тура РПЛ.

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    «Было итоговое заседание технического комитета РФС. Заслушали тренеров всех сборных команд. Основная тема — хотелось бы в преддверии матчей в марте попросить технический комитет поддержать на исполкоме перенос тура, чтобы национальная команда и молодежная сборная смогли подготовиться к матчам. Техком поддержал идею о переносе тура.

    План намечен, знаем все сроки выхода из отпуска команды, товарищеские матчи, обсудили с Валерием Карпиным, кто и как, в какие сроки будет смотреть товарищеские матчи команд на сборах», — приводит слова тренера ТАСС.

    Даты проведения матчей 22 тура пока не определены.

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