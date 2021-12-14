РФС поддержал идею о переносе 22-го тура РПЛ в интересах сборной России

«Было итоговое заседание технического комитета РФС. Заслушали тренеров всех сборных команд. Основная тема — хотелось бы в преддверии матчей в марте попросить технический комитет поддержать на исполкоме перенос тура, чтобы национальная команда и молодежная сборная смогли подготовиться к матчам. Техком поддержал идею о переносе тура.
План намечен, знаем все сроки выхода из отпуска команды, товарищеские матчи, обсудили с Валерием Карпиным, кто и как, в какие сроки будет смотреть товарищеские матчи команд на сборах», — приводит слова тренера ТАСС.
Даты проведения матчей 22 тура пока не определены.