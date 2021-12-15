Гвардиола: «Ман Сити» провел действительно хороший матч

Главный тренер «Манчестер Сити»высказался о разгромной победе над «Лидсом» (7:0) в матче 17-го тура АПЛ.

«Поздравляю команду. Мы провели действительно хороший матч. Атмосфера на стадионе сегодня была приятной, наши болельщики невероятны. Мы начали в хорошем ритме, наши центральные защитники хорошо разгоняли атаки. Мы аккуратно обращались с мячом, а разницу сделал уровень игроков.

В прошлом сезоне мы потеряли пять очков в матчах с "Лидсом". Старались хорошо подготовиться к этой игре. Наши игроки, возможно, чувствовали, что это более серьезная команда, чем думают люди. Я знаю, какой хороший тренер руководит этой командой.

Мы видели их игру с "Челси", они заслужили хотя бы очко, так как сражались. Возможно, сегодня они немного подустали. Вот почему я отдаю должное этой победе, потому что каждый соперник знает, что означает играть с Лидсом», — цитирует Гвардиолу BT Sport.

Календарь и таблица АПЛ

«Сити» набрал 41 очко и занимает первое место. У «Лидса» 16 очков. На данный момент команда на 16-й позиции.