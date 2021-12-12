Пиоли: «Милану» не хватало остроты, чтобы расшатать оборону соперника

Главный тренер «Милана»подвел итоги матча Серии А с «Удинезе» (1:1).

«У нас не получалось сыграть в свой футбол. Не хватало остроты, чтобы расшатать хорошо организованную оборону соперника. Когда пропускаешь, то против команды, умеющей хорошо контратаковать, становится еще труднее.

Мы не создали много голевых моментов, но так часто доходили до последней трети поля, что должны были сравнять счет раньше», — цитирует Пиоли Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Россонери» с 39 очками пока остались на вершине турнирной таблицы чемпионата Италии, «Удинезе» набрал 17 очков и поднялся с 16-го на 15-е место.