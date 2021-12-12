«Шахтер» объявил об уходе Марлоса

Донецкий сообщил на своем официальном сайте об уходе из команды полузащитника

Клуб так и не смог договориться с натурализованным бразильцем о продлении контракта. Действующее соглашение рассчитано до 31 декабря этого года.

Марлос выступал за «Шахтер» с 2014 года. За это время он провел за «горняков» 287 матчей, в которых забил 74 гола и сделал 65 результативных передач.

🧡 Марлос завершает выступления за «Шахтер» ⚒

ФК «Шахтер» благодарит Марлоса за проведенные в команде годы, самоотдачу, профессионализм, креатив, забитые мячи и ассисты. Желаем успехов и всего наилучшего! 👏🏻#Shakhtar https://t.co/HXa7SE5YLc pic.twitter.com/otc8Pi2g51 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 12, 2021

В качестве игрока «Шахтера» Марлос дебютировал в сборной Украины, за которую провел 26 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.