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    «Шахтер» объявил об уходе Марлоса

    Футбол Шахтер Донецк Премьер-лига (Украина) Футбол Украины
    Донецкий «Шахтер» сообщил на своем официальном сайте об уходе из команды полузащитника Марлоса.

    Марлос
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    Марлос

    Клуб так и не смог договориться с натурализованным бразильцем о продлении контракта. Действующее соглашение рассчитано до 31 декабря этого года.

    Марлос выступал за «Шахтер» с 2014 года. За это время он провел за «горняков» 287 матчей, в которых забил 74 гола и сделал 65 результативных передач.

    В качестве игрока «Шахтера» Марлос дебютировал в сборной Украины, за которую провел 26 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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