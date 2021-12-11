Рангник: Давид Де Хеа выиграл нам матч с «Норвичем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»подвел итоги матча АПЛ с(1:0).

«Это была очень интенсивная игра, очень атлетичный матч. Я сказал Дину Смиту, что "Норвич" играл не как команда со дна таблицы. В итоге Давид Де Хеа выиграл нам матч.

Некоторые из наших футболистов — технари, но пространства было не так много, чтобы показать свою технику. Поэтому нужно больше ориентироваться на физику, и не на всех позициях было так.

"МЮ" нужно повысить уровень интенсивности. По крайней мере, мы взяли три очка, снова сыграли на ноль. Но нам нужно прибавлять», — сказал тренер BBC.