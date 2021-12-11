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    Рангник: Давид Де Хеа выиграл нам матч с «Норвичем»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подвел итоги матча АПЛ с «Норвичем» (1:0).

    Давид Де Хеа
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    Давид Де Хеа

    «Это была очень интенсивная игра, очень атлетичный матч. Я сказал Дину Смиту, что "Норвич" играл не как команда со дна таблицы. В итоге Давид Де Хеа выиграл нам матч.

    Некоторые из наших футболистов — технари, но пространства было не так много, чтобы показать свою технику. Поэтому нужно больше ориентироваться на физику, и не на всех позициях было так.

    "МЮ" нужно повысить уровень интенсивности. По крайней мере, мы взяли три очка, снова сыграли на ноль. Но нам нужно прибавлять», — сказал тренер BBC.

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