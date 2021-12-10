Уткин призвал игроков «Спартака» просить оставить Руя Виторию в команде

Известный блогерсчитает, что от мнения футболистовво многом зависит, продолжит лиработу с командой.

Ранее неоднократно сообщалось, что руководство «Спартака» планирует уволить Виторию, вместо которого главным тренером будет назначен итальянец Паоло Ваноли.

«И да, я все понимаю про профессионализм, в команде каждый должен заниматься своим делом, и не только в команде.

Но если после такого приключения лидеры команды и вообще команда не вызовет администрацию клуба на разговор и не поддержит Руя…

Ну, кто я такой, чтоб осуждать.

Но если они этого не сделают — значит, большего это приключение и не стоило. Сейчас и еще пару дней этот по факту больше похожий на бунт поступок будет верхом профессионализма. Дальше это окно возможностей закроется», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, «Спартак» под руководством Витории вышел в 1/16 финала Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».