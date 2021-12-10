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    • Уткин призвал игроков «Спартака» просить оставить Руя Виторию в команде
    Все новости спорта

    Уткин призвал игроков «Спартака» просить оставить Руя Виторию в команде

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    Известный блогер Василий Уткин считает, что от мнения футболистов «Спартака» во многом зависит, продолжит ли Руй Витория работу с командой.

    Руй Витория
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    Руй Витория

    Ранее неоднократно сообщалось, что руководство «Спартака» планирует уволить Виторию, вместо которого главным тренером будет назначен итальянец Паоло Ваноли.

    «И да, я все понимаю про профессионализм, в команде каждый должен заниматься своим делом, и не только в команде.

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    • Но если после такого приключения лидеры команды и вообще команда не вызовет администрацию клуба на разговор и не поддержит Руя…

    Ну, кто я такой, чтоб осуждать.

    Но если они этого не сделают — значит, большего это приключение и не стоило. Сейчас и еще пару дней этот по факту больше похожий на бунт поступок будет верхом профессионализма. Дальше это окно возможностей закроется», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Напомним, «Спартак» под руководством Витории вышел в 1/16 финала Лиги Европы. Красно-белые заняли первое место в группе, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию».

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