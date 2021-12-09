Луческу: «Динамо» играло на равных с грандами почти во всех матчах ЛЧ

Главный тренер киевского «Динамо»после поражения от(0:2) в шестом туре Лиги чемпионов заявил, что остался доволен игрой своей команды.

«Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками.

Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники — это молодые игроки, которым по 19-21 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не способствуют качеству игры в обороне.

Не стоит забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков.

Меня беспокоит одно — они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов», — приводит слова Луческу пресс-служба «Динамо».

«Динамо» заняло последнее место в группе и завершило выступление в еврокубках.