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    Луческу: «Динамо» играло на равных с грандами почти во всех матчах ЛЧ

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    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после поражения от «Бенфики» (0:2) в шестом туре Лиги чемпионов заявил, что остался доволен игрой своей команды.

    Мирча Луческу
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    Мирча Луческу

    «Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками.

    Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники — это молодые игроки, которым по 19-21 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не способствуют качеству игры в обороне.

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    • Не стоит забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков.

    Меня беспокоит одно — они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов», — приводит слова Луческу пресс-служба «Динамо».

    «Динамо» заняло последнее место в группе и завершило выступление в еврокубках.

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