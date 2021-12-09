«Реал Сосьедад» — ПСВ: счет матча 3:0, обзор голов

победилв матче группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0.

За испанскую команду дубль оформил Микель Оярсабаль и отличился Александр Сарлот. ПСВ играл с 74-й минуты в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Ибраим Сангаре.

Футбол. Лига Европы. Группа B Реал Сосьедад — ПСВ 3:0 Голы: 1:0 Микель Оярсабаль (пенальти) (43'), 2:0 Микель Оярсабаль (62'), 3:0 Александр Сёрлот (90 + 3') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо, Робен Ле Норман, Айэн Муньос, Порту Кристиан (Андер Барренечеа, 70'), Мартин Субименди (Андони Горосабель, 85'), Игор Субельдия, Микель Оярсабаль (Хон Пачеко, 85'), Александер Исак (Александр Сёрлот, 81'), Аднан Янузай (Benat Turrientes, 70') ПСВ: Брума (Йорбе Вертессен, 68'), Коди Матес Гакпо (Винисиус, 62'), Рицу Доан (Чуквунонсо Мадуэке, 62'), Эрик Гутьеррес, Марио Гётце, Ибраим Сангаре, Мауро Жуниор (Филипп Макс, 86'), Оливье Боскальи, Андре Рамальо Силва, Филипп Мвене (Джордан Тезе, 68'), Йоэль Дроммель Предупреждения: Ибраим Сангаре (40'), Филипп Мвене (42'), Мартин Субименди (45 + 2'), Оливье Боскальи (60'), Ибраим Сангаре (75'), Винисиус (81'), Александер Исак (82'), Марио Гётце (87'), Брума (90 + 2')

В другом матче группы B «Штурм» и «Монако» сыграли вничью (1:1).

В составе хозяев единственный гол забил Якоб Янчер (пенальти). За гостей отличился Кевин Фолланд. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте игры.

Футбол. Лига Европы. Группа B Штурм — Монако 1:1 Голы: 1:0 Якоб Янтшер (пенальти) (7'), 1:1 Кевин Фолланд (30') Штурм: Йорг Зибенхандль, Юсуф Газибегович (Lukas Jaeger, 81'), Давид Аффенгрубер, Грегори Вютрих, Амаду Данте, Йон Горенц-Станкович, Иван Любич (Samuel Stueckler, 87'), Манприт Саркария (Moritz Wels, 82'), Андерсон Ньянгбо (Филипп Хуспек, 73'), Alexander Prass, Якоб Янтшер (Кельвин Йебоа, 46') Монако: Кевин Фолланд, Виссам Бен-Йеддер (Мирон Боадю, 46'), Вильсон Изидор (Желсон Мартинш, 80'), Элиот Матазо, Орельен Чуаэми (Жеан Лукас, 46'), Александр Головин (Софьян Диоп, 57'), Caio Henrique (Исмаил Якобс, 46'), Крислен Матсима, Страхиня Павлович, Рубен Агилар, Радослав Маецки Предупреждения: Страхиня Павлович (6'), Рубен Агилар (32'), Александр Головин (54'), Alexander Prass (63')

Итоговое положение команд группы B: «Монако» — 12 очков, «Реал Сосьедад» — 9, ПСВ — 8, «Штурм» — 2.