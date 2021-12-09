ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Барселона»Победа на классе. «Бавария» впервые за 20 лет оставила «Барсу» без Лиги чемпионов
  • 22:45
    • «Спартак» одолел «Легию» и вышел в плей-офф ЛЕ с первого места
  • 21:48
    • Смолов и Камано сыграют в атаке «Локо» против «Марселя»
  • 22:57
    • «Вильярреал» обыграл «Аталанту» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 22:41
    • «Реал Сосьедад» разгромил ПСВ, «Монако» не справился со «Штурмом»
  • 22:22
    • «Зенит» проиграл «Фенербахче» в Евролиге
    Все новости спорта

    «Реал Сосьедад» разгромил ПСВ, «Монако» не справился со «Штурмом»

    «Реал Сосьедад» — ПСВ: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Реал Сосьедад Монако ПСВ
    «Реал Сосьедад» победил ПСВ в матче группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0.

    «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал Сосьедад»

    За испанскую команду дубль оформил Микель Оярсабаль и отличился Александр Сарлот. ПСВ играл с 74-й минуты в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Ибраим Сангаре.

    Футбол. Лига Европы. Группа B
    Реал Сосьедад — ПСВ 3:0
    Голы: 1:0 Микель Оярсабаль (пенальти) (43'), 2:0 Микель Оярсабаль (62'), 3:0 Александр Сёрлот (90 + 3') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо, Робен Ле Норман, Айэн Муньос, Порту Кристиан (Андер Барренечеа, 70'), Мартин Субименди (Андони Горосабель, 85'), Игор Субельдия, Микель Оярсабаль (Хон Пачеко, 85'), Александер Исак (Александр Сёрлот, 81'), Аднан Янузай (Benat Turrientes, 70') ПСВ: Брума (Йорбе Вертессен, 68'), Коди Матес Гакпо (Винисиус, 62'), Рицу Доан (Чуквунонсо Мадуэке, 62'), Эрик Гутьеррес, Марио Гётце, Ибраим Сангаре, Мауро Жуниор (Филипп Макс, 86'), Оливье Боскальи, Андре Рамальо Силва, Филипп Мвене (Джордан Тезе, 68'), Йоэль Дроммель Предупреждения: Ибраим Сангаре (40'), Филипп Мвене (42'), Мартин Субименди (45 + 2'), Оливье Боскальи (60'), Ибраим Сангаре (75'), Винисиус (81'), Александер Исак (82'), Марио Гётце (87'), Брума (90 + 2')

    В другом матче группы B «Штурм» и «Монако» сыграли вничью (1:1).

    В составе хозяев единственный гол забил Якоб Янчер (пенальти). За гостей отличился Кевин Фолланд. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 57-й минуте игры.

    Футбол. Лига Европы. Группа B
    Штурм — Монако 1:1
    Голы: 1:0 Якоб Янтшер (пенальти) (7'), 1:1 Кевин Фолланд (30') Штурм: Йорг Зибенхандль, Юсуф Газибегович (Lukas Jaeger, 81'), Давид Аффенгрубер, Грегори Вютрих, Амаду Данте, Йон Горенц-Станкович, Иван Любич (Samuel Stueckler, 87'), Манприт Саркария (Moritz Wels, 82'), Андерсон Ньянгбо (Филипп Хуспек, 73'), Alexander Prass, Якоб Янтшер (Кельвин Йебоа, 46') Монако: Кевин Фолланд, Виссам Бен-Йеддер (Мирон Боадю, 46'), Вильсон Изидор (Желсон Мартинш, 80'), Элиот Матазо, Орельен Чуаэми (Жеан Лукас, 46'), Александр Головин (Софьян Диоп, 57'), Caio Henrique (Исмаил Якобс, 46'), Крислен Матсима, Страхиня Павлович, Рубен Агилар, Радослав Маецки Предупреждения: Страхиня Павлович (6'), Рубен Агилар (32'), Александр Головин (54'), Alexander Prass (63')

    Итоговое положение команд группы B: «Монако» — 12 очков, «Реал Сосьедад» — 9, ПСВ — 8, «Штурм» — 2.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» бесславно закончит сезон в еврокубках
  • «Марсель» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Молотобойцы» подтвердят статус лидера?
  • «Вест Хэм» — «Динамо» З. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Выйдет ли «Брага» в плей-офф Лиги Европы?
  • «Брага» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Марсель — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Динамо З
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брага — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вегас — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Генк — Рапид Вена
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Металлург Мг — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брентфорд — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры