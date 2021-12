обыграл(2:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Юргена Клоппа победила во всех шести играх в группе, став первой английской командой, кому это удалось в Лиге чемпионов, сообщает Opta.

6 — Liverpool are the first English club ever to win all six of their games in a single UEFA Champions League group stage. Super. pic.twitter.com/S0yPU2pOi4