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    Глушаков о Гамуле: До сих пор не верится, что такой яркий и жизнерадостный человек ушел из жизни

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на новость о смерти бывшего футболиста и тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

    Игорь Гамула
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    Игорь Гамула

    «Грустно. Был шокирован, когда узнал об этом. До сих пор не верится, что такой яркий и жизнерадостный человек ушел из жизни.

    Созванивались месяц назад, говорили. Тяжело что-то говорить.

    Это был настоящий друг. Ценил и уважал всех, независимо от возраста. Был очень отзывчивым. Сочувствую близким», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

    Игорь Гамула выступал за «Ростов» в качестве футболиста с 1985 по 1988 год. Также он играл за луганскую «Зарю», «СКА-Ростов», «Атоммаш», херсонские «Кристалл» и «Таврию».

    В качестве тренера Гамула работал в херсонской «Таврии», «Черноморце», «Даугаве», «Динабурге» и «Закарпатье». В период с 2011 по 2020 год он тренировал работал с основной и молодежной командами «Ростова».

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