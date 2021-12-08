Глушаков о Гамуле: До сих пор не верится, что такой яркий и жизнерадостный человек ушел из жизни

Полузащитник «Химок»отреагировал на новость о смерти бывшего футболиста и тренера «Ростова»

«Грустно. Был шокирован, когда узнал об этом. До сих пор не верится, что такой яркий и жизнерадостный человек ушел из жизни.

Созванивались месяц назад, говорили. Тяжело что-то говорить.

Это был настоящий друг. Ценил и уважал всех, независимо от возраста. Был очень отзывчивым. Сочувствую близким», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

Игорь Гамула выступал за «Ростов» в качестве футболиста с 1985 по 1988 год. Также он играл за луганскую «Зарю», «СКА-Ростов», «Атоммаш», херсонские «Кристалл» и «Таврию».

В качестве тренера Гамула работал в херсонской «Таврии», «Черноморце», «Даугаве», «Динабурге» и «Закарпатье». В период с 2011 по 2020 год он тренировал работал с основной и молодежной командами «Ростова».