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    Ачелотти после победы над «Интером»: «Реал» способен выиграть и Ла Лигу, и Лигу чемпионов

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после матча с миланским «Интером» (2:0) заявил, что его команда будет бороться за победу в Лиге чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Реал» занял первое место в группе, набрав 15 очков из 18 возможных.

    «Важно, что мы финишировали первыми в группе, а жеребьевка меня не тревожит. Что бы ни случилось, хотим попытаться завоевать этот трофей.

    Наша команда — не из тех, что способны играть с высоко поднятой линией обороны, но это высококлассная команда с большим опытом и волей к победе.

    Йович отыграл хорошо, помог нам в атаке, а также в ведении игры.

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    • У нас есть все необходимое для того, чтобы победить в чемпионате Испании и побороться за это в Лиге чемпионов. Не существует команды такого класса, которая выиграет ее за явным преимуществом, — будет серьезная борьба», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 13 декабря.

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