Ачелотти после победы над «Интером»: «Реал» способен выиграть и Ла Лигу, и Лигу чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала»после матча с миланским(2:0) заявил, что его команда будет бороться за победу в Лиге чемпионов.

«Реал» занял первое место в группе, набрав 15 очков из 18 возможных.

«Важно, что мы финишировали первыми в группе, а жеребьевка меня не тревожит. Что бы ни случилось, хотим попытаться завоевать этот трофей.

Наша команда — не из тех, что способны играть с высоко поднятой линией обороны, но это высококлассная команда с большим опытом и волей к победе.

Йович отыграл хорошо, помог нам в атаке, а также в ведении игры.

У нас есть все необходимое для того, чтобы победить в чемпионате Испании и побороться за это в Лиге чемпионов. Не существует команды такого класса, которая выиграет ее за явным преимуществом, — будет серьезная борьба», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 13 декабря.