Шварц: «Динамо» не пытается копировать «Ливерпуль», хотя у нас одна схема

Главный тренер московского «Динамо»высказался по поводу того, что прессинг его команды похож на систему

«Нельзя сказать, что мы хотим копировать "Ливерпуль", хотя у нас одна базовая схема 4-3-3. Три парня впереди — Захарян, Грулев и Макаров — хорошо под нее подходят. Они первыми начинают прессинг, когда защитник соперника не очень хорошо принял мяч.

Прессинг инициирует и дает сигнал к его началу тот, кто находится ближе всего к сопернику, который в этот момент с мячом. Если соперник после этого делает длинную передачу, подключается вторая линия прессинга. Мы уже в этот момент расположены так, чтобы сделать подбор. Нет смысла, если сигнал к началу прессинга подает защитник или опорник, это должен делать тот, кто находится ближе всего к мячу», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В18-м туре команда Шварца сыграет на своем поле против «Зенита».