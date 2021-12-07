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    Шварц: «Динамо» не пытается копировать «Ливерпуль», хотя у нас одна схема

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    Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу того, что прессинг его команды похож на систему «Ливерпуля».

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Нельзя сказать, что мы хотим копировать "Ливерпуль", хотя у нас одна базовая схема 4-3-3. Три парня впереди — Захарян, Грулев и Макаров — хорошо под нее подходят. Они первыми начинают прессинг, когда защитник соперника не очень хорошо принял мяч.

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    • Прессинг инициирует и дает сигнал к его началу тот, кто находится ближе всего к сопернику, который в этот момент с мячом. Если соперник после этого делает длинную передачу, подключается вторая линия прессинга. Мы уже в этот момент расположены так, чтобы сделать подбор. Нет смысла, если сигнал к началу прессинга подает защитник или опорник, это должен делать тот, кто находится ближе всего к мячу», — приводит слова Шварца «Матч ТВ».

    «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В18-м туре команда Шварца сыграет на своем поле против «Зенита».

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