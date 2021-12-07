Хавбек «Динамо» получил травму связок голеностопа

Себастьян Шиманьски Фото: globallookpress.com
22-летний поляк получил повреждение связок голеностопного сустава в игре 17-го тура против «Уфы» (2:0).
Шиманьски забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 15 матчах чемпионата России.
Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет 12 декабря в Москве, начало — в 14:00 по московскому времени.
Себастиан Шиманьски начал восстановление после повреждения, полученного в матче против «Уфы»— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 7, 2021
Результаты МРТ выявили у Себы повреждение связок голеностопного сустава. Пока участие нашего полузащитника в матче с «Зенитом» остаётся под вопросом.
Здоровья, Себа ✊#ДинамоМосква pic.twitter.com/iIRk8JCv1n