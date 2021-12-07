Хавбек «Динамо» получил травму связок голеностопа

Полузащитник «Динамо»может пропустить матч 18-го тура РПЛ сиз-за травмы.

22-летний поляк получил повреждение связок голеностопного сустава в игре 17-го тура против «Уфы» (2:0).

Шиманьски забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 15 матчах чемпионата России.

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдет 12 декабря в Москве, начало — в 14:00 по московскому времени.