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    Суд отклонил жалобу Кокорина на судебное взыскание

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    Мосгорсуд не удовлетворил жалобу нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина на взыскание с него 50 тысяч рублей в пользу водителя Виталия Соловчука, который является потерпевшим по делу драки в кафе «Кофемания». Об этом сообщает пресс-служба суда.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Московский городской суд 6 декабря 2021 года рассмотрел апелляционную жалобу Кокорина К.К. и Кокорина А.А. на решение Савеловского районного суда г. Москвы от 23 июня 2021 года по гражданскому иску Соловчука В.А. к Кокорину А.А., Кокорину К.К., Мамаеву П.К. и Протасовицкому А.С.

    Суд апелляционной инстанции оставил решение районного без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении суда.

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    • В мае 2019 года братьев Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева и Александра Протасовицкого Пресненский суд Москвы осудил за хулиганство и нанесение побоев. Кокориных приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО 19 сентября 2019 года.

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