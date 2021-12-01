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    Канчельскис подал заявление в полицию из-за угроз расправой

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подал заявление в полицию, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    Канчельскис, по данным источника, утверждает, что ему угрожают расправой.

    По словам Канчельскиса, вечером 22 ноября во время ужина в кафе к нему подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к узбекскому «Навбахору» (в августе ФИФА постановила выплатить Канчельскису 1,6 миллионов евро долга).

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    • 52-летнему специалисту предложили согласиться на 80 000 долларов, а в случае, если он откажется, пообещали сделать его инвалидом. После чего Канчельскису передали бумажку с телефоном и сказали позвонить.

    После этого Канчельскис обратился в полицию.

    Канчельскис тренировал «Новбахор» с 2018 по 2020 год.

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