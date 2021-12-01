Канчельскис подал заявление в полицию из-за угроз расправой

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Россииподал заявление в полицию, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Канчельскис, по данным источника, утверждает, что ему угрожают расправой.

По словам Канчельскиса, вечером 22 ноября во время ужина в кафе к нему подошли несколько неизвестных и настойчиво попросили снизить свои требования к узбекскому «Навбахору» (в августе ФИФА постановила выплатить Канчельскису 1,6 миллионов евро долга).

52-летнему специалисту предложили согласиться на 80 000 долларов, а в случае, если он откажется, пообещали сделать его инвалидом. После чего Канчельскису передали бумажку с телефоном и сказали позвонить.

После этого Канчельскис обратился в полицию.

Канчельскис тренировал «Новбахор» с 2018 по 2020 год.