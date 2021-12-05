Дубль Консы принес победу «Астон Вилле» над «Лестером»

Эзри Конса Фото: globallookpress.com
На гол Харви Барнса хозяева поля ответили двумя точными ударами защитника Эзри Консы. Под руководством Стивена Джеррарда хозяева одержали третью победу в четырех матчах. Ранее были обыграны «Брайтон» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1). Единственное поражение «Астон Вилла» потерпела от «Манчестер Сити» (1:2) в прошлом туре.
«Вилла» набрала 19 очков и поднялась на 10-е место, обойдя как раз «Лестер», у которого так же 19 очков.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Астон Вилла — Лестер 2:1
Голы: 0:1 Харви Льюис Барнс (14'), 1:1 Эзри Конса (17'), 2:1 Эзри Конса (54'), 0:1 Харви Льюис Барнс (14'), 1:1 Эзри Конса (17'), 1:1 (17'), 1:1 (45 + 1'), 2:1 Эзри Конса (54'), 2:1 (54'), : (55') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Эшли Янг, Марвелоуз Накамба, Дуглас Луис (Морган Сансон, 78'), Джон МакГинн, Джейкоб Рэмси (Аксель Туанзебе, 84'), Эмилиано Буэндия (Carney Chukwuemeka, 78'), Олли Уоткинс Лестер: Патсон Дака (Айосе Перес, 78'), Харви Льюис Барнс, Джеймс Мэддисон, Адемола Лукман (Джейми Варди, 65'), Вильфред Ндиди, Kiernan Dewsbury-Hall (Келечи Ихеаначо, 86'), Люк Томас, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Каспер Шмейхель Предупреждения: Марвелоуз Накамба (55'), Джеймс Мэддисон (90'), Марвелоуз Накамба (55'), Джеймс Мэддисон (90')