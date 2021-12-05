ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» потерял лидерство в АПЛФундамент «Челси» дал трещину
  • 20:55
    • Дубль Классона принес «Краснодару» победу в южном дерби с «Сочи»
  • 19:08
    • «МЮ» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Фреда
  • 18:57
    • Гол и пас Сон Хын Мина помогли «Тоттенхэму» разгромить «Норвич»
  • 18:28
    • Дубль Калинского принес «Нижнему Новгороду» победу над «Рубином»
  • 19:54
    • Рублев победил Гойо и вывел Россию вперед в финале Кубка Дэвиса
    Все новости спорта

    Дубль Консы принес победу «Астон Вилле» над «Лестером»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Астон Вилла Лестер Сити
    «Астон Вилла» дома набрала три очка в матче с «Лестером» (2:1) в 15-м туре АПЛ.

    Эзри Конса
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эзри Конса

    На гол Харви Барнса хозяева поля ответили двумя точными ударами защитника Эзри Консы. Под руководством Стивена Джеррарда хозяева одержали третью победу в четырех матчах. Ранее были обыграны «Брайтон» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1). Единственное поражение «Астон Вилла» потерпела от «Манчестер Сити» (1:2) в прошлом туре.

    «Вилла» набрала 19 очков и поднялась на 10-е место, обойдя как раз «Лестер», у которого так же 19 очков.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Лестер 2:1
    Голы: 0:1 Харви Льюис Барнс (14'), 1:1 Эзри Конса (17'), 2:1 Эзри Конса (54'), 0:1 Харви Льюис Барнс (14'), 1:1 Эзри Конса (17'), 1:1 (17'), 1:1 (45 + 1'), 2:1 Эзри Конса (54'), 2:1 (54'), : (55') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Эшли Янг, Марвелоуз Накамба, Дуглас Луис (Морган Сансон, 78'), Джон МакГинн, Джейкоб Рэмси (Аксель Туанзебе, 84'), Эмилиано Буэндия (Carney Chukwuemeka, 78'), Олли Уоткинс Лестер: Патсон Дака (Айосе Перес, 78'), Харви Льюис Барнс, Джеймс Мэддисон, Адемола Лукман (Джейми Варди, 65'), Вильфред Ндиди, Kiernan Dewsbury-Hall (Келечи Ихеаначо, 86'), Люк Томас, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Каспер Шмейхель Предупреждения: Марвелоуз Накамба (55'), Джеймс Мэддисон (90'), Марвелоуз Накамба (55'), Джеймс Мэддисон (90')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» продлит неприятную серию «Дженоа»?
  • «Ювентус» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Динамовцы вынесут ЦСКА на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Сколько мячей забьет «Лион» в матче с «Бордо»?
  • «Бордо» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 6 декабря
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.49
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Бордо — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сиэтл — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Анахайм
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры