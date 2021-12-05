Дубль Консы принес победу «Астон Вилле» над «Лестером»

дома набрала три очка в матче с(2:1) в 15-м туре АПЛ.

На гол Харви Барнса хозяева поля ответили двумя точными ударами защитника Эзри Консы. Под руководством Стивена Джеррарда хозяева одержали третью победу в четырех матчах. Ранее были обыграны «Брайтон» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1). Единственное поражение «Астон Вилла» потерпела от «Манчестер Сити» (1:2) в прошлом туре.

«Вилла» набрала 19 очков и поднялась на 10-е место, обойдя как раз «Лестер», у которого так же 19 очков.