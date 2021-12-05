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    Воронин: С «Уфой» всегда сложно

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    Тренер «Динамо» Андрей Воронин после победы над «Уфой» в матче 17-го тура чемпионата России (2:0), поделился впечатлением о матче, сообщает «СЭ».

    Андрей Воронин
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    Андрей Воронин

    «С "Уфой" всегда сложно. Удаления не всегда нам идут на пользу. Вчера в матче "Спартака" это было видно. Мне кажется, что сегодня большинство нам навредило. При равных составах мы бы играли гораздо лучше. Игра была нервной, слава богу, что мы забили в первом тайме. Главное — это победа, три очка. Игра забывается, результат остается.» — сказал Воронин.

    В первом тайме прямые красные карточки получили сразу два игрока уфимцев — Вячеслав Кротов и Эгаш Касинтура.

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