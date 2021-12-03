Пеллегрини: Будем побеждать «Барселону»

Главный тренер «Бетиса»поделился своими мыслями в преддверии матча 16-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

«В раздевалке очень хорошая атмосфера. Были аплодисменты, потому что мы сказали игрокам, что собираемся обыграть "Барселону". "Бетис" играет в определенном стиле. Мы скорректируем некоторые аспекты, но кардинально менять ничего не будем. В моем лексиконе нет слова "страх". Мы стараемся побеждать в любых матчах. Труднее ли обыграть "Барсу" Хави чем "Барсу" Кумана? Я не думаю, что будет легче или сложнее. У них очень хорошие игроки, и они борются за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Это будет сложная игра», — заявил Пеллегрини.

Матч состоится 4 декабря в 18:15 (мск). На данный момент «Бетис» идет 5-м в турнирной таблице, а «Барселона» — 7-й.