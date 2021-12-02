«Лестер» поделил очки с «Саутгемптоном», «Вест Хэм» упустил победу над «Брайтоном»

В матче 14-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 2:2.

За хозяев голы забили Ян Беднарек (3-я минута) и Че Адамс (34). В составе «Лисов» отличились Джонни Эванс (22) и Джеймс Мэддисон (49).

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Лестер 2:2 Голы: 1:0 Ян Беднарек (3'), 1:1 Джонни Эванс (22'), 2:1 Че Адамс (34'), 2:2 Джеймс Мэддисон (50'), 1:0 Ян Беднарек (3'), 1:1 Джонни Эванс (22'), 2:1 Че Адамс (34'), 2:1 (34'), : (48'), 2:2 Джеймс Мэддисон (50') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Валентино Ливраменто, Ян Беднарек (Лянцо, 85'), Мохаммед Салису, Кайл Уолкер-Питерс, Нейтан Телла (Armando Broja, 65'), Джеймс Уорд-Праус, Ориоль Ромеу Видаль, Нейтан Редмонд, Адам Армстронг (Мохамед Эльюнуссип, 74'), Че Адамс Лестер: Джейми Варди, Харви Льюис Барнс (Патсон Дака, 76'), Джеймс Мэддисон, Адемола Лукман (Айосе Перес, 61'), Вильфред Ндиди, Бубакари Сумаре (Kiernan Dewsbury-Hall, 46'), Люк Томас, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Каспер Шмейхель Предупреждения: Ориоль Ромеу Видаль (48'), Адемола Лукман (56'), Вильфред Ндиди (83'), Kiernan Dewsbury-Hall (90 + 4'), Ориоль Ромеу Видаль (48'), Адемола Лукман (56'), Вильфред Ндиди (83'), Kiernan Dewsbury-Hall (90 + 4')

«Лестер» идет на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» располагается на 15-й строчке.

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В параллельном матче «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:1.

Уже на 5-й минуте чешский хавбек Томаш Соучек вывел хозяев вперед, но на 89-й минуте гол французского нападающего Ниля Мопе спас гостей от поражения.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Брайтон энд Хоув Альбион 1:1 Голы: 1:0 Томаш Соучек (5'), 1:1 Ниль Мопе (89'), 1:0 Томаш Соучек (5'), 1:1 Ниль Мопе (89') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Курт Зума, Бенджамин Джонсон, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс (Артур Масуаку, 77'), Саид Бенрахма (Мануэль Лансини, 76'), Майкл Антонио Брайтон энд Хоув Альбион: Ниль Мопе, Леандро Троссард, Адам Лаллана, Jeremy Sarmiento (Соломон Марч, 13'), Якуб Модер, Ив Биссума, Марк Кукурелья, Льюис Данк, Адам Уэбстер (Шейн Даффи, 36'), Йоэл Велтман (Тарик Лампти, 70'), Роберт Санчес Предупреждения: Ниль Мопе (90 + 1'), Майкл Антонио (90 + 6'), Ниль Мопе (90 + 1'), Майкл Антонио (90 + 6'), (90 + 6')

«Вест Хэм» остался на 4-й строчке в турнирной таблице. «Брайтон» поднялся на 7-е место.

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Еще в одном матче отчетного тура «Вулверхэмптон» дома разошелся миром с «Бернли».

Встреча на арене «Молине» завершилась без забитых мячей.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Бёрнли 0:0 Вулверхэмптон: Жозе Са, Макс Килман, Конор Коди, Ромен Сес, Нелсон Семеду, Леандер Дендонкер, Жоау Моутинью, Райан Айт Нури, Адама Траоре, Хван Хи Чан (Франсиску Тринкан, 84'), Рауль Хименес Бёрнли: Максвелл Корне (Аарон Леннон, 85'), Крис Вуд (Ник Поуп, 59'), Дуайт Макнил, Джек Корк, Джош Браунхилл, Йоханн Берг Гудмундссон (Матей Выдра, 72'), Чарли Тейлор, Бен Ми, Нэйтан Коллинз, Мэттью Лоутон, Ник Поуп Предупреждения: Бен Ми (7'), Хван Хи Чан (18'), Ник Поуп (64'), Макс Килман (86'), Бен Ми (7'), Хван Хи Чан (18'), Мэттью Лоутон (18'), Ник Поуп (64'), Макс Килман (86'), (86')

«Волки» остались на 6-й строчке в таблице АПЛ. Ланкаширская команда поднялась на 18-е место.