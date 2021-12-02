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    Клопп считает, что «Ливерпуль» провел лучший матч под его руководством на «Гудисон Парк»

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    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над« Эвертоном» (4:1) и назвал эту игру на «Гудисон Парк» лучшей за все время его работы тренером в стане «красных».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Моя команда показала отличную и зрелую игру, намного лучше, чем раньше, особенно на "Гудисон Парк". Когда мы пропустили, то действовали слишком открыто, но так бывает, когда превосходишь соперника. Мы уже должны были забить 1-2 мяча до того, как открыли счет. После 2:0 мы, возможно, ослабили хватку и позволили "Эвертону" поднять голову. Впрочем, я не требую идеальной игры, если бы все было просто, то все могли бы побеждать. Ребята отлично справились.

    Мы в хорошей форме, но этот матч стал лучшим для "Ливерпуля" на "Гудисон Парк" за все мое время работы в команде. Перед игрой некоторые говорили, что форма не имеет значения в дерби, но я увидел, что все совсем наоборот», — приводит BBC слова Клоппа.

    «Ливерпуль» после этой победы набрал 31 очко и сейчас занимает 3 место в турнирной таблице АПЛ.

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