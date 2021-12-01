Месси попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Ниццей»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»сможет сыграть в домашнем матче против «Ниццы» в 16-м туре чемпионата Франции.

Аргентинец попал в заявку команды на предстоящую игру, сообщает пресс-служба парижского клуба.

Месси пропустил из-за гастроэнтерита тренировку «ПСЖ» на следующий день после вручения ему «Золотого мяча».

В игре также сможет принять участие Марко Верратти, ранее пропустивший несколько матчей из-за повреждения.

Серхио Рамос, дебютировавший за «ПСЖ» в прошлое воскресенье в игре против «Сент-Этьена», пропустит встречу с «Ниццей» из-за усталости.

Un groupe de 22 joueurs pour la réception de Nice ! 📋🔴🔵#PSGOGCN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 1, 2021

Матч «ПСЖ» — «Ницца» пройдет 1 декабря в Париже, начало — в 23:00 мск. Специальный прогноз от LiveSport.Ru на эту игру смотрите здесь.

Напомним, нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит до восьми недель из-за травмы связок голеностопа.