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    Месси попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Ниццей»

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси сможет сыграть в домашнем матче против «Ниццы» в 16-м туре чемпионата Франции.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Аргентинец попал в заявку команды на предстоящую игру, сообщает пресс-служба парижского клуба.

    Месси пропустил из-за гастроэнтерита тренировку «ПСЖ» на следующий день после вручения ему «Золотого мяча».

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    • В игре также сможет принять участие Марко Верратти, ранее пропустивший несколько матчей из-за повреждения.

    Серхио Рамос, дебютировавший за «ПСЖ» в прошлое воскресенье в игре против «Сент-Этьена», пропустит встречу с «Ниццей» из-за усталости.

    Матч «ПСЖ» — «Ницца» пройдет 1 декабря в Париже, начало — в 23:00 мск. Специальный прогноз от LiveSport.Ru на эту игру смотрите здесь.

    Напомним, нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит до восьми недель из-за травмы связок голеностопа.

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