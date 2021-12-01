«Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Ниццы» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 1 декабря в Париже, начало — в 23:00 мск. «Пари Сен-Жермен» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 после 15-ти туров. Ближайшего преследователя — «Ренн» — парижане опережают уже на 12 очков.

В этом сезоне «ПСЖ» почти сразу убил чемпионскую интригу. Очевидно, что в текущем чемпионате нет ни одной команды, которая могла бы конкурировать с этим монстром.

На прошлой неделе «ПСЖ» провел два непростых матча. В первом команда Маурисио Почеттино проиграла на выезде «Манчестер Сити» (1:2). И здесь главным разочарованием стала игра Неймара, Месси и Мбаппе — атакующее трио «растворилось» на «Этихаде».

Все прогнозы на Лигу 1

А потом была непростая победа над «Сент-Этьеном» (3:1). Но осадок остался и после этого матча. Уже в конце встречи серьезную травму получил Неймар . Пишут, что бразилец пропустит как минимум полтора месяца.

«Ницца»

«Ницца» тем временем занимает третье место. В 15-ти матчах клуб с Лазурного берега набрал 26 очков.

Как и ожидалось, «Ницца» сделала большой шаг вперед после назначения главным тренером Кристофа Гальтье.

Но стабильности «Ницце» пока все же не хватает. В прошлом туре команда Гальтье неожиданно уступила на своем поле «Метцу», а в начале месяца проиграла «Монпелье».

Все прогнозы на Лигу 1

При этом «Ницца» выиграла три из четырех предыдущих матчей в гостях.

Прогноз и ставка

На «ПСЖ» в этом матче можно поставить за 1.45, ничью букмекеры предлагают за 5.45, а победу «Ниццы» — за 7.70.

Для «Ниццы» это отличная возможность проверить свои возможности. Проблем пока хвататает, но ранее ей удалось победить «Лилль» и «Лион», а также сыграть вничью с «Марселем».

Ставка — победа «ПСЖ» + обе команды забьют за 2.75.

Вряд ли «Ницца» остановит лидера, но потрепать ему нервы она точно сможет.