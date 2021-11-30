Стало известно, на какой срок выбыл Неймар

В недавней игре чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (3:1) бразилец повредил связки левого голеностопа.
Неймар пропустит от шесть до восьми недель, сообщает пресс-служба «ПСЖ».
В ближайшие дни 29-летний футболист пройдет еще один медосмотр, по итогам которого сроки восстановления могут быть скорректированы.
В текущем чемпионате Франции Неймар провел 10 матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
Le point médical @Aspetar— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 29, 2021