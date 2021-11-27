Малафеев: Жребий достаточно неплохой, с учетом всех соперников в принципе

Бывший вратарь «Зенита» и сборной Россиивысказался о результатах жеребьевки полуфинала стыковых матчей на ЧМ-2022.

Напомним, что соперником сборной России на данной стадии стала команда Польши.

«Жребий достаточно неплохой, с учетом всех соперников в принципе. Хотя понятно, что в Польше есть игроки высокого уровня: Левандовский, Щенсны, другие ребята. У Польши всегда были крепкие команды. Помним и про Евро-2012. Но преимущество своего поля будет нам на руку.

О втором сопернике пока, на мой взгляд, задумываться не стоит. Пока надо сосредоточиться на поляках. Считаю, Россия способна пройти Польшу. Будем переживать. Надеюсь, все игроки будут здоровы, смогут показать 100%, и мы сможем поболеть за наших и в решающем матче за выход на ЧМ-2022», — сказал Малафеев «Матч ТВ».