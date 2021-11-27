«Ахмат» — «Ростов»: счет матча 2:0, обзор голов

Грозненскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

На 27-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — после подачи Поляруса в штрафную «Ростова» мяч попал в вытянутую руку Калинина.

Артем Полярус ничего не стал выдумывать, пробив с точки сильно по центру — Песьяков завалился в угол ворот.

А на 76-й минуте Уткин сделал передачу низом в штрафную на Богосаваца, тот продолжил поближе к воротам «Ростова» на Себая, который пробил точно под перекладину.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Ростов 2:0 Голы: 1:0 Артём Полярус (пенальти) (27'), 2:0 Senin Sebai (76') Ахмат: Виталий Гудиев, Дарко Тодорович, Андрей Семёнов, Зоран Нижич, Мирослав Богосавац, Антон Олегович Швец (Владислав Карапузов, 61'), Артём Тимофеев (Габриэль Янку, 84'), Артём Полярус (Лечи Садулаев, 84'), Даниил Уткин, Евгений Харин, Artem Arhipov (Senin Sebai, 66') Ростов: Али Соу (Николай Комличенко, 75'), Pontus Almqvist (Maksim Turishchev, 81'), Кирилл Фольмер (Kirill Shchetinin, 71'), Хорен Байрамян (Viktor Melekhin, 81'), Дмитрий Полоз, Данил Глебов, Игорь Калинин, Максим Осипенко, Баштуш, Денис Терентьев, Сергей Песьяков Предупреждения: Данил Глебов (41'), Антон Олегович Швец (45 + 1'), Артём Тимофеев (53'), Евгений Харин (57'), Kirill Shchetinin (78')

Грозненский клуб набрал 24 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», в активе которого 17 баллов, идет 11-м.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем матче «Ахмат» 4 декабря сыграет в Москве со «Спартаком», ростовчане днем ранее встретятся на выезде с петербургским «Зенитом».