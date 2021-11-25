«Рапид» — «Вест Хэм»: счет матча 0:2, обзор голов

нанес поражениев выездном матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Андрей Ярмоленко Фото: whufc.com

Встреча группы H, которая прошла в Вене, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Молотобойцы» вышли вперед на 39-й минуте, когда отличился Андрей Ярмоленко с передачи Николы Влашича. Победную точку с пенальти в компенсированное время второго тайма поставил Марк Ноубл.

В другом матче загребское «Динамо» у себя дома поделило очки с «Генком» — 1:1.

На гол Луки Менало на 35-й минуте гости ответили точным ударом Айки Агбо на 45-й.

Футбол. Лига Европы. Группа H Динамо З — Генк 1:1 Гол: 1:0 Лука Менало (35') Динамо З: Доминик Ливакович, Садех Мохаррами (Marko Bulat, 88'), Йосип Шутало, Кевин Теофиль-Катерин, Бартол Франьич, Лука Иванушец, Йосип Мишич, Ариян Адеми (Амер Гояк, 76'), Лука Менало (Dario Spikic, 69'), Бруно Петкович (Дуйе Чоп, 86'), Мислав Оршич (Komnen Andric, 76') Генк: Дзюня Ито (Joseph Paintsil, 66'), Ike Ugbo, Тео Бонгонда, Брайан Хейнен, Карел Эйтинг (Кристиан Торстведт, 66'), Патрик Грошовски, Херардо Артеага, Марк Маккензи, Mujaid Sadick, Angelo Preciado, Мартен Вандевордт Предупреждения: Joseph Paintsil (73'), Angelo Preciado (83')

В заключительном туре «Вест Хэм», оформивший выход в 1/8 финала, примет «Динамо». «Генк» дома сыграет с «Рапидом».