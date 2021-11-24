ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Временно первые. Соболев и Селихов принесли «Спартаку» победу над «Наполи»
  • 20:27
    • «Спартак» удержал победу над «Наполи» и возглавил группу C
  • 22:38
    • Дубль Джеко позволил «Интеру» победить «Шахтер»
  • 22:52
    • «Трактор» отыгрался с 1:5, но уступил «Динамо» в овертайме
  • 22:38
    • Дубль Аллера принес «Аяксу» победу над «Бешикташем»
  • 19:31
    • Салах в третий раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Ливерпуле»
    Все новости спорта

    Джикия: Мое мнение — Селихов входит в тройку лучших вратарей России

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России Уфа Лига Европы Футбол Италии Наполи
    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями после победы над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура Лиги Европы.

    Александр Селихов и Георгий Джикия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Селихов и Георгий Джикия

    «Надо разбираться в том, почему "Спартак" такой разный в чемпионате России и в Лиге Европы. Хотелось бы в РПЛ также удачно выступать.

    Я за Селихова очень рад! После игры слышал, как стадион кричал: "Селихов! Селихов!" Все прекрасно знают, сколько травм он перенес.

    Мое мнение — Селихов входит в тройку лучших вратарей России. Я его всегда поддерживал. Мы с ним через многое прошли, вместе приехали в "Спартак". Он красавец!

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Ошибки, которые мы допускали, научили нас — например, быстрый гол в раздевалку с "Лестером". Даже сегодня, обратите внимание, первая пятерка располагалась выше. Мы делали на это акцент, а "Наполи" хотел так разыграть мяч. Привело к тому, что мы их выдавили.

    Да, погода наша сегодня. Наверное, они не ожидали, что будет так холодно. Как, кстати, и мы. Понятное дело, что мы играли при потрясающей поддержке. Хочется выделить болельщиков.

    Наверное, сегодня была лучшая атмосфера за все это "карантинное" время. Хочу их поблагодарить за поддержку, которую они нам оказывали в течение всего матча.

  • Временно первые. Соболев и Селихов принесли «Спартаку» победу над «Наполи»
  • Московский «Спартак» одержал домашнюю победу со счетом 2:1 над итальянским «Наполи» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • Почему Лучано Спаллетти не пожал руку Рую Витории? А я откуда знаю? У них там свои какие-то отношения. В Неаполе они тоже немного повздорили.

    Но мне Спаллетти пожал руку в прошлой игре. Может, они сказали там что-то друг другу. Меня же там не было, я был на поле — немного занят.

    Я много раз после побед выходил сюда и говорил: "Дай бог, чтобы это было отправной точкой". Но потом случались неудачные результаты.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Повторюсь, все идет от игры к игре. Готовимся к "Уфе". С ними всегда тяжело. А там еще и выезд, минусовая температура и синтетическое поле», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» снова потеряет очки в матче с «Шерифом»?
  • «Шериф» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли «Ман Сити» взять реванш у «ПСЖ»?
  • «Манчестер Сити» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • «Милан» не уступит «матрасникам»?
  • «Атлетико» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.61
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Галатасарай — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рома — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лестер — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рапид В — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — ЦСКА София
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Раннерс — ЧФР Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры