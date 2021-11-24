Джикия: Мое мнение — Селихов входит в тройку лучших вратарей России

Защитник «Спартака»поделился впечатлениями после победы над(2:1) в матче 5-го тура Лиги Европы.

«Надо разбираться в том, почему "Спартак" такой разный в чемпионате России и в Лиге Европы. Хотелось бы в РПЛ также удачно выступать.

Я за Селихова очень рад! После игры слышал, как стадион кричал: "Селихов! Селихов!" Все прекрасно знают, сколько травм он перенес.

Мое мнение — Селихов входит в тройку лучших вратарей России. Я его всегда поддерживал. Мы с ним через многое прошли, вместе приехали в "Спартак". Он красавец!

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Ошибки, которые мы допускали, научили нас — например, быстрый гол в раздевалку с "Лестером". Даже сегодня, обратите внимание, первая пятерка располагалась выше. Мы делали на это акцент, а "Наполи" хотел так разыграть мяч. Привело к тому, что мы их выдавили.

Да, погода наша сегодня. Наверное, они не ожидали, что будет так холодно. Как, кстати, и мы. Понятное дело, что мы играли при потрясающей поддержке. Хочется выделить болельщиков.

Наверное, сегодня была лучшая атмосфера за все это "карантинное" время. Хочу их поблагодарить за поддержку, которую они нам оказывали в течение всего матча.

Почему Лучано Спаллетти не пожал руку Рую Витории? А я откуда знаю? У них там свои какие-то отношения. В Неаполе они тоже немного повздорили.

Но мне Спаллетти пожал руку в прошлой игре. Может, они сказали там что-то друг другу. Меня же там не было, я был на поле — немного занят.

Я много раз после побед выходил сюда и говорил: "Дай бог, чтобы это было отправной точкой". Но потом случались неудачные результаты.

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Повторюсь, все идет от игры к игре. Готовимся к "Уфе". С ними всегда тяжело. А там еще и выезд, минусовая температура и синтетическое поле», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».