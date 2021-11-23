Глеб об отказе Дзюбы играть за сборную: Я все-таки на стороне Карпина

Бывший футболист «Барселоны» и лондонского «Арсенала»поделился мнением о нежелании нападающего «Зенита»играть за сборную России в осенних матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

Дзюба ни разу не сыграл за сборную с тех пор, как ее главным тренером стал Валерий Карпин.

«Я все-таки на стороне Карпина. Когда тебя вызывают в сборную, ты едешь играть за страну, а не за тренера. Если тебя вызывают, ты обязан ехать. Свои амбиции в такие моменты надо убирать.

Но если он реально был травмирован или не готов — это другое дело. Но тогда можно было встретиться, поговорить и решить этот вопрос. Незаменимых нет, это я точно могу сказать.

У меня у самого была похожая ситуация в "Барселоне". Сейчас понимаю, что вел себя глупо.

Я сильно ссорился с Гвардиолой, был на него обижен. Говорил ему: "Ты мне звонил, хотел чтоб я перешел, а в итоге я играю через раз".

А кто будет обижаться в такой ситуации, когда ты находишься в сильнейшей команде мира, с сильнейшими игроками? Надо было терпеть, пахать, доказывать, а не показывать свое фи. Надо было быть лучшим на футбольном поле, выигрывать конкуренцию на тренировках, а не чесать языком, высказывая свои обиды», — приводит слова Глеба Sport24.