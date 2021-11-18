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    Психолог о ситуации Карпина и Дзюбы: Это вообще детский сад

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    Спортивный психолог, доктор медицинских наук Вадим Гущин прокомментировал недавние высказывания главного тренера сборной России Валерия Карпина про нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Как известно, Дзюба не провел ни одного матча за сборную после того, как команду возглавил Карпин.

    «Карпин снова увиливает, когда говорит про Дзюбу. Слова тренера: "Тихо, тихо, тихо" — показательны. Тренер не хочет нести ответственность за неприезд Дзюбы. Он тут же остановил одного из ведущих, когда тот пытался зацепиться и сказать: это связано с вами.

    Дальше тренер идет по фактам. Вот опять "может быть" — постоянный уход от прямых конкретных ответов. Опять он боится сказать правду: что ни Дзюба не хочет играть в его команде, ни он не возьмет Дзюбу. Но он сделает так, чтобы дело было в Дзюбе.

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    • В очередной раз скрывает то, что происходит на самом деле. Как только его пытались зацепить этим вопросом, то он тут же стал говорить: "Тихо, тихо, тихо". Заметьте, Дзюба тоже не сказал, что отказывается играть за сборную. Он тоже хитрый. Они оба ведут себя одинаково: ты виноват — нет, ты виноват. Это вообще детский сад», — приводит слова Гущина «Чемпионат».

    Напомним, ранее стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022.

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