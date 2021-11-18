Психолог о ситуации Карпина и Дзюбы: Это вообще детский сад

Спортивный психолог, доктор медицинских наукпрокомментировал недавние высказывания главного тренера сборной России Валерия Карпина про нападающего «Зенита»

Как известно, Дзюба не провел ни одного матча за сборную после того, как команду возглавил Карпин.

«Карпин снова увиливает, когда говорит про Дзюбу. Слова тренера: "Тихо, тихо, тихо" — показательны. Тренер не хочет нести ответственность за неприезд Дзюбы. Он тут же остановил одного из ведущих, когда тот пытался зацепиться и сказать: это связано с вами.

Дальше тренер идет по фактам. Вот опять "может быть" — постоянный уход от прямых конкретных ответов. Опять он боится сказать правду: что ни Дзюба не хочет играть в его команде, ни он не возьмет Дзюбу. Но он сделает так, чтобы дело было в Дзюбе.

В очередной раз скрывает то, что происходит на самом деле. Как только его пытались зацепить этим вопросом, то он тут же стал говорить: "Тихо, тихо, тихо". Заметьте, Дзюба тоже не сказал, что отказывается играть за сборную. Он тоже хитрый. Они оба ведут себя одинаково: ты виноват — нет, ты виноват. Это вообще детский сад», — приводит слова Гущина «Чемпионат».

Напомним, ранее стали известны возможные соперники сборной России в стыках ЧМ-2022.