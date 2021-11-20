«Севилья» — «Алавес»: счет матча 2:2,обзор голов

В матче 14-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью с— 2:2.

Счет в матче открыли гости — на 5-й минуте отличился Виктор Лагуардия. Севильцы отыгрались на 38-й минуте благодаря голу аргентинского хавбека Лукаса Окампоса.

В добавленное к первому тайму время Хоселу реализовал пенальти в ворота «Севильи». А в компенсированное время Иван Ракитич спас хозяев от поражения.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Алавес 1:2 Голы: 0:1 Виктор Лагуардия (5'), 1:1 Лукас Окампос (38') Севилья: Яссин Буну, Gonzalo Montiel (Алехандро Гомес, 68'), Жюль Кунде, Диего Карлос, Людвиг Аугустинсон (Сусо, 46'), Жоан Жордан, Фернандо, Оливер Торрес (Иван Ракитич, 46'), Лукас Окампос, Рафаэль Мир Висенте, Уссама Идрисси (Маркос Акунья, 54') Алавес: Луис Риоха (Мануэль Гарсия, 86'), Хоселу, Эдгар Мендес (Мэттью Миазга, 73'), Антонио Мойя, Мамаду Лум Н'Диайе (Томас Пина, 59'), Пере Понс (Miguel de la Fuente, 86'), Рубен Дуарте, Флорьян Лежён, Виктор Лагуардия, Мартин Агиррегабирия, Фернандо Пачеко Предупреждения: Мамаду Лум Н'Диайе (45'), Лукас Окампос (45 + 6'), Рубен Дуарте (50'), Рафаэль Мир Висенте (60'), Эдгар Мендес (73')

«Севилья» с 28 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Алавес» поднялся на 14-е место (14).