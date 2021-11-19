Глебов: В перерыве Карпин сказал: «Если продолжим так играть, какая-то говняшка нам точно залетит»

Защитник сборной Россиирассказал некоторые подробности разговора с главным тренеромв перерыве матча с(0:1).

«В раздевалку в перерыве Карпин зашел спокойный: "Вы понимаете, что, если продолжим так играть, какая-то говняшка нам точно залетит. Вы же можете играть в футбол, почему выбиваете мяч?".

Это очевидно — тяжело выдержать такое напряжение на оборону и вратаря 90 минут. Бывают матчи, когда и ты играешь в футбол, и соперник. Тогда у защитника есть время отдохнуть психологически, прийти в себя. А когда соперник постоянно атакует, может случиться кикс или срез, тем более в такую погоду.

Автогол Кудряшова — это ошибка всей команды. На повторе видно, как мяч дробит, эти лужи… Не успел убрать ногу, так получилось. Кудряшов не виноват. Тем более что буквально за несколько секунд до этого Федор получил повреждение.

Валерий Георгич достаточно импульсивный. Естественно, он расстроился и напряжен. Думаю, проведет время с семьей и остынет, как и все мы. Все будет хорошо.

Как мне рассказывали, в первый же день, когда собралась команда, Карпин говорил: мы не должны проигрывать именно в психологии. Задал каждому вопрос: "Будем играть в футбол или нет? Будем пытаться выходить из обороны? Будем прессинговать?" Хотел услышать мнение каждого. Все, естественно, сказали: будем играть в футбол», — приводит слова Глебова Sport24.