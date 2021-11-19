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    Черевченко возобновил работу в «Химках»

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    Футболист «Химок» Илья Кухарчук подтвердил, что Игорь Черевченко снова возглавляет подмосковную команду.

    Игорь Черевченко
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    Игорь Черевченко

    Как известно, «Химки» уволили Черевченко 25 октября после крупного поражения от «Динамо». Но на этой неделе стало известно, что 47-летний специалист вернется в команду.

    «Да, ситуация действительно очень редкая, но в нашем мире возможно все!

    Сегодня перед тренировкой нам официально представили старого нового тренера. Все на позитиве, готовимся к ЦСКА!», — приводит слова Кухарчука Sport24.

    Ранее сообщалось, что подмосковный клуб ведет переговоры с Массимо Каррерой и Романом Пилипчуком. Позже член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг эту информацию.

    «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.

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