Черевченко возобновил работу в «Химках»

Футболист «Химок»подтвердил, чтоснова возглавляет подмосковную команду.

Как известно, «Химки» уволили Черевченко 25 октября после крупного поражения от «Динамо». Но на этой неделе стало известно, что 47-летний специалист вернется в команду.

«Да, ситуация действительно очень редкая, но в нашем мире возможно все!

Сегодня перед тренировкой нам официально представили старого нового тренера. Все на позитиве, готовимся к ЦСКА!», — приводит слова Кухарчука Sport24.

Ранее сообщалось, что подмосковный клуб ведет переговоры с Массимо Каррерой и Романом Пилипчуком. Позже член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг эту информацию.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ после 14-ти туров.