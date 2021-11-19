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    СМИ: «Зениту» интересен 19-летний хавбек «Колона»

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    Петербургский «Зенит» проявляет интерес к форварду аргентинского «Колона» Факундо Альваресу, сообщает Calciomercato.

    Факундо Альварес
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    Факундо Альварес

    Агент игрока Мартин Мендоа также рассказал об интересе к игроку со стороны «Фиорентины».

    «Интерес "Фиорентины" конкретный, хотя то, что они связывались с клубом, неправда. Предложение будет.

    Я хотел бы, чтобы Факундо остался и сыграл в Кубке Либертадорес, но я не знаю, сможет ли президент удержать его.

    Если кто-то заплатит сумму отступных, то заберет его. "Зенит" тоже следить за ним, но президент будет решать, что делать.

    У Факундо еще полтора года по контракту. Мы решили не продлевать его. Мяч на нашей стороне», — сказал агент.

    19-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «Колон» в чемпионате Аргентины и забил два мяча при четырех голевых передачах.

    Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.

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