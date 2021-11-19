СМИ: «Зениту» интересен 19-летний хавбек «Колона»

Петербургскийпроявляет интерес к форварду аргентинского «Колона», сообщает Calciomercato

Агент игрока Мартин Мендоа также рассказал об интересе к игроку со стороны «Фиорентины».

«Интерес "Фиорентины" конкретный, хотя то, что они связывались с клубом, неправда. Предложение будет.

Я хотел бы, чтобы Факундо остался и сыграл в Кубке Либертадорес, но я не знаю, сможет ли президент удержать его.

Если кто-то заплатит сумму отступных, то заберет его. "Зенит" тоже следить за ним, но президент будет решать, что делать.

У Факундо еще полтора года по контракту. Мы решили не продлевать его. Мяч на нашей стороне», — сказал агент.

19-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «Колон» в чемпионате Аргентины и забил два мяча при четырех голевых передачах.

Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.