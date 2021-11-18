Гендиректор «Рубина»: Думаю, что Шатов еще способен играть на уровне Премьер-лиги

Генеральный директор «Рубина»отреагировал на решение полузащитника казанского клубаприостановить карьеру.

«Он принял такое решение, оно стало неожиданным. Думаю, что Олег еще способен играть на уровне Премьер-лиги.

Есть ли договоренность о том, что Шатов вернется в "Рубин", если решит возобновить карьеру? Если решит, примем решение», — приводит слова Сайманова ТАСС.

Помимо «Рубина» Шатов выступал за «Урал», «Анжи», «Зенит» и «Краснодар». В составе сине-бело-голубых хавбек выиграл три чемпионата России, два Кубка и два Суперкубка страны.

За сборную России Шатов сыграл 28 матчей (включая выступления на чемпионате мира 2014 года и Евро-2016), в которых забил два гола.