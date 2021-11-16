ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сауль НьигесТрансферный дайджест. 9-15 ноября
  • 10:34
    • Карпин допустил возращение Дзюбы в сборную России
  • 06:45
    • Рублев победил Циципаса на старте Итогового турнира ATP
  • 00:42
    • Швейцария напрямую вышла на мундиаль, Италия сыграет в стыках
  • 00:51
    • Дания потерпела первое поражение в квалификации на ЧМ-2022
  • 00:39
    • Англия разгромила Сан-Марино, Польша проиграла Венгрии
    Все новости спорта

    Зинченко: Надеемся, что Франция обыграет Финляндию

    Футбол Сборная Украины Футбол Украины Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Финляндии Сборная Франции Футбол Франции ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко признался, что переживает за результат матча между Финляндией и Францией.

    Александр Зинченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зинченко

    В заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Украины встретится в гостях с Боснией и Герцеговиной, а Финляндия сыграет дома с Францией.

    Финны займут второе место и попадут в стыки, если обыграют Францию. Украина в таком случае останется на третьем месте.

  • Голландия усложнила себе жизнь, последняя надежда Украины
  • Расклады финального тура отбора на ЧМ-2022 в Европе
  • 14/11/2021

    • «Мы сюда в любом случае приехали за победой, у нас ничего не меняется. Но турнирная таблица обязывает нас выжать весь свой максимум и показать зрелищную игру, добыть нужные три очка.

    Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию, а мы сможем пройти в плей-офф», — приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сделает ли Украина заявку на стыковые матчи?
  • Босния и Герцеговина — Украина. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Лишит ли Холланд голландцев прямой путевки на ЧМ-2022?
  • Нидерланды — Норвегия. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Молодежная сборная России не уступит испанцам?
  • Россия U21 — Испания U21. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.47
  • Экспресс дня 16 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Нидерланды — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Россия U21 — Испания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Аргентина — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Олимп-Долгопрудный — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Томь
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры