Зинченко: Надеемся, что Франция обыграет Финляндию

Полузащитник сборной Украиныпризнался, что переживает за результат матча между Финляндией и Францией.

В заключительном туре отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Украины встретится в гостях с Боснией и Герцеговиной, а Финляндия сыграет дома с Францией.

Финны займут второе место и попадут в стыки, если обыграют Францию. Украина в таком случае останется на третьем месте.

«Мы сюда в любом случае приехали за победой, у нас ничего не меняется. Но турнирная таблица обязывает нас выжать весь свой максимум и показать зрелищную игру, добыть нужные три очка.

Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию, а мы сможем пройти в плей-офф», — приводит слова Зинченко ua.tribuna.com.

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