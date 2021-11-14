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    Грбич: В конце концов все решила наша воля, желания и настойчивость

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    Голкипер сборной Хорватии Иво Грбич прокомментировал результат отборочного матча чемпионата мира-2022 против команды России.

    Иво Грбич
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    Иво Грбич

    Хорваты победили на своем поле благодаря автоголу со счетом 1:0 и завоевали прямую путевку на мундиаль.

    «Мы все предполагали, что будет нелегко. Понимали, что надо проявить терпение, но в конце концов все решила наша воля, желания и настойчивость. Нам удалось забить гол и заслуженно завоевать путевку в Катар.

    Я новичок в сборной, и спасибо тренерам, что поверили в меня. Думаю, я добавил команде надежности и спокойствия. Считаю, что мне можно доверять.

    От нас [на чемпионате мира-2022] можно ожидать многого. Тренер хорошо сочетает молодых и опытных игроков. Думаю, мы можем пройти далеко.

    Я посвящаю эту победу моему покойному отцу. Я знаю, что он мечтал об этом всю свою жизнь. Сегодня это сбылось, и я надеюсь, он счастлив на небесах», — цитирует Грбича Gol.hr.

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