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    Манчини: Мы выйдем на чемпионат мира, я уверен

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    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями после ничьи со Швейцарией (1:1) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

    Роберто Манчини
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    Роберто Манчини

    «Ситуация сложная, но мы впереди на два гола. Постараемся показать свой футбол, победить и будем надеяться, что Болгария проведет отличный матч.

    Преимущество в два гола кажется ничтожным, но тем не менее… Да и потом, кто скажет, что Болгария не может добиться положительного результата? У нас небольшой перевес, и мы думаем о победе в Северной Ирландии.

    Они [игроки] сожалеют, что так получилось, это нормально. Не забить пенальти на 90-й минуте… Но теперь уже ничего не изменить. Мы выйдем на чемпионат мира, я уверен», — цитирует Манчини Football Italia.

    У Италии и Швейцарии одинаковое количество очков. Последняя игра определит дальнейшую судьбу команд.

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