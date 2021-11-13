Манчини: Мы выйдем на чемпионат мира, я уверен

Главный тренер сборной Италииподелился мыслями после ничьи со Швейцарией (1:1) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.

«Ситуация сложная, но мы впереди на два гола. Постараемся показать свой футбол, победить и будем надеяться, что Болгария проведет отличный матч.

Преимущество в два гола кажется ничтожным, но тем не менее… Да и потом, кто скажет, что Болгария не может добиться положительного результата? У нас небольшой перевес, и мы думаем о победе в Северной Ирландии.

Они [игроки] сожалеют, что так получилось, это нормально. Не забить пенальти на 90-й минуте… Но теперь уже ничего не изменить. Мы выйдем на чемпионат мира, я уверен», — цитирует Манчини Football Italia.

У Италии и Швейцарии одинаковое количество очков. Последняя игра определит дальнейшую судьбу команд.