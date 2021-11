Спортивный директор «Ливерпуля» покинет клуб

Спортивный директорпокинет клуб летом, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

Заменит его на этой должности Джулиан Уорд, который сейчас является заместителем спортивного директора. Ранее руководство клуба пыталось убедить Эдвардса продлить контракт, но безуспешно.

We have today announced future changes to the structure of our football operations leadership, with the news that Michael Edwards will step down as sporting director at the end of this season.