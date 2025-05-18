Экспресс дня 18 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Англии, России и Италии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Арсенал» — «Ньюкасл» Футбол. Чемпионат Англии

«Арсенал» с конца апреля разочаровывает своих болельщиков. Безвыигрышная серия команды составляет 5 матчей. Последний раз «Арсенал» побеждал 20 апреля. Тогда удалось разгромить «Ипсвич» со счетом 4:0.

Из-за этого спада «Арсенал» рискует лишиться второго места. Команда набрала 68 очков в 36 встречах. Идущий третьим «Ньюкасл» отстает от «сорок» на два балла.

У «Ньюкасла» есть отличный шанс подняться на второе место. Для этого команде нужно увезти три очка из Лондона. Но букмекеры не верят в успех гостей.

В первом круге «Ньюкасл» дома победил со счетом 2:0. Встреча состоялась 5 февраля. Тогда голы забили Джейкоб Мерфи и Энтони Гордон.

Ставка: Победа «Арсенала» за 1.99.

«Ростов» — «Зенит» Футбол. Чемпионат России

«Ростов» на этой неделе вышел в суперфинал Кубка России. Команда в финале Пути регионов в Москве неожиданно победила «Спартак» со счетом 2:1. Получится ли у ростовчан испортить настроение «Зениту»? Стоит отметить, что после ухода Валерия Карпина команда под руководством Джонатана Альбы не стала играть хуже.

В чемпионате России «Ростов» идет на 8-м месте. Набрано 38 очков. В 28 встречах команда одержала 10 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

«Зенит» находится на 2-й строчке. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка. В случае поражения сине-бело-голубых «быки» досрочно завоюют чемпионский титул.

Прогнозы и ставки на футбол

У «Ростова» нет турнирной мотивации, но на матч с действующим чемпионом России команда наверняка настроится по-боевому. Ожидается интересное противостояние. Скорее всего, клубы преуспеют в атаке и обменяются голами.

Ставка: Обе забьют за 1.87.

«Парма» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии

«Парма» в Серии А находится на 16-й позиции. У команды 32 набранных очка. По итогам 36 встреч у «Пармы» 6 побед, 14 ничьих и 16 поражений.

В мае «Парма» проиграла оба матча. Команда уступила «Комо» (0:1) и «Эмполи» (1:2). Стоит отметить, что «Парма» не побеждает в Серии А с 23 апреля.

«Наполи» после осечки во встрече с «Дженоа» нельзя терять очки. В противном случае команда рискует лишиться лидерства в Серии А. Сейчас неаполитанцы опережают идущий вторым «Интер» на одно очко.

В первом круге «Наполи» одолел «Парму» со счетом 2:1. Будет ли реванш? Букмекеры уверены в победе гостей. «Наполи» стремится выиграть скудетто, поэтому за два тура до конца сезона права на ошибку нет.

Ставка: Победа «Наполи» за 1.50.

Общий коэффициент — 5.58.