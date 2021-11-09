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    Ибрагимович рассказал, когда планирует завершить карьеру

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    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что пока не задумывается о завершении карьеры.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    «Если честно, я пока не готов ответить на вопрос о завершении карьеры. Я настроен продолжать играть как можно дольше и не думать об уходе.

    Очень не хочется быть одним из тех, кто потом жалеет о том, что не продолжил выступать.

    Буду играть до тех пор, пока во мне нуждаются», — приводит слова 40-летнего футболиста Sky Sport Italia.

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    • В текущем сезоне Ибрагимович провел в чемпионате Италии шесть матчей, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

    Действующий контракт Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года

    Ранее Ибрагимович был вызван в сборную Швеции на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

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