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    «Брайтон» и «Ньюкасл» обменялись голами

    «Брайтон» — «Ньюкасл»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Брайтон» в домашнем матче 11-го тура английской Премьер-лиги сыграл вничью с «Ньюкаслом» - 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Чайки» открыли счет на 24-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Леандро Троссард.

    «Сороки» отыгрались на 66-й минуте усилиями Айзака Хэйдена.

    Незадолго до финального свистка хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Роберта Санчеса.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Ньюкасл 1:1
    Голы: 1:0 Леандро Троссард (пенальти) (24'), 1:1 Айзак Хэйден (66') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Йоэл Велтман, Шейн Даффи, Льюис Данк, Марк Кукурелья, Ив Биссума, Тарик Лампти (Адам Уэбстер, 75'), Энок Мвепу (Алексис Мак Аллистер, 46'), Адам Лаллана, Соломон Марч (Ниль Мопе, 66'), Леандро Троссард Ньюкасл: Каллум Уилсон, Аллан Сент-Максимен, Джонджо Шелви, Айзак Хэйден, Мигель Альмирон (Жоэлинтон, 74'), Мэтт Ритчи, Киран Кларк, Джамал Ласcеллс, Эмиль Крафт (Дуайт Гейл, 90'), Джейкоб Мёрфи, Карл Дарлоу Предупреждения: Джамал Ласcеллс (12'), Джейкоб Мёрфи (60'), Джонджо Шелви (69'), Каллум Уилсон (73'), Адам Лаллана (74'), Ив Биссума (84'), Ниль Мопе (84') Удаление: Роберт Санчес (90 + 2')

    В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» занимает шестое место (17 очков), а «Ньюкасл» — 19-е (5 очков).

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