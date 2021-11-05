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    Рауль Рианчо: «Спартаку» нужно побеждать «Наполи»

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    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился впечатлениями от ничьей красно-белых с «Лестером» (1:1) в гостевом матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Рауль Рианчо
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    Рауль Рианчо

    «Ничья с "Лестером" мало чем "Спартаку" поможет, но красно-белые провели великолепный матч. "Спартак" словно ожил. Сегодня в обороне был порядок, ребята играли на задней линии здорово. Во многом такая уверенная игра помогла команде выглядеть достойно.

    "Спартак" вообще мог вырвать победу у англичан, но немного не хватило опыта, но это придет со временем.»Спартак« провел "Лестером" матч высокого качества. Еще ничего не потеряно, все также зависит от "Спартака". Нужно только побежать дома Наполи» — заявил Рианчо Sport24.

    После четырех туров «Спартак» занимает последнее место, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).

    В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи», а «Лестер» проведет матч с «Легией».

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