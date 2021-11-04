Парфенов: «Спартаку» в матче с «Лестером» нужно не бояться и верить в себя

Бывший футболист «Спартака»поделился ожиданиями от гостевого матча св четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«Это выездной матч, немного другая стратегия будет. Важен результат, поэтому такой яркой игры, как в первом матче, может быть, не получится.

"Лестер" будет играть дома, будет играть активно, у "Спартака" появится возможность контратаковать.

Шансы в принципе перед любым матчем равные, все зависит от команды. Не думаю, что сейчас кто-то думает о матче с "Зенитом", поэтому посмотрим, будем болеть.

Нужно выходить, играть, не бояться и верить в себя. Матчей в Лиге Европы становится меньше, поэтому нужно цепляться за очки», — приводит слова Парфенова ТАСС.

Матч «Лестер» — «Спартак» пройдет 4 ноября, начало — в 23:00 мск.

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