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    Парфенов: «Спартаку» в матче с «Лестером» нужно не бояться и верить в себя

    Футбол Спартак Лестер Сити Лига Европы Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от гостевого матча с «Лестером» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

    Дмитрий Парфенов
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    Дмитрий Парфенов

    «Это выездной матч, немного другая стратегия будет. Важен результат, поэтому такой яркой игры, как в первом матче, может быть, не получится.

    "Лестер" будет играть дома, будет играть активно, у "Спартака" появится возможность контратаковать.

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    • Шансы в принципе перед любым матчем равные, все зависит от команды. Не думаю, что сейчас кто-то думает о матче с "Зенитом", поэтому посмотрим, будем болеть.

    Нужно выходить, играть, не бояться и верить в себя. Матчей в Лиге Европы становится меньше, поэтому нужно цепляться за очки», — приводит слова Парфенова ТАСС.

    Матч «Лестер» — «Спартак» пройдет 4 ноября, начало — в 23:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Лестер» — «Спартак».

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