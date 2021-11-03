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    Витория ответил на вопрос о причинах проблем «Спартака»

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    Главный тренер «Спартака» Руй Витория на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» ответил на вопрос о том, в чем проблема красно-белых: в тренере или в команде

    Руй Витория
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    Руй Витория

    «Ответ на ваш негативный вопрос в том, что имеет значение все в целом. Почему команда нестабильная? Никто не знает! Футбол есть футбол.

    Можно играть весь матч замечательно, а потом сделать одну глупую ошибку, из-за которой все пойдет насмарку. Например, тот же матч с "Лестером".

    У нас был счет 2:0, мы всем были довольны. Думали, что идем на перерыв с преимуществом в два мяча, но тут же пропустили гол, и это сильно повлияло на наше настроение.

    Вот эти мелкие глупые ошибки портят стабильность и качество игры команды. Мы будем за этим следить. Важное дополнение, чтобы вы понимали: говоря о негативе, об ошибках, я говорю не только о защитниках или вратаре.

    Я говорю о всей команде в целом! », — сказал Витория «Матч ТВ».

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