Витория ответил на вопрос о причинах проблем «Спартака»

Главный тренер «Спартака»на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы сответил на вопрос о том, в чем проблема красно-белых: в тренере или в команде

«Ответ на ваш негативный вопрос в том, что имеет значение все в целом. Почему команда нестабильная? Никто не знает! Футбол есть футбол.

Можно играть весь матч замечательно, а потом сделать одну глупую ошибку, из-за которой все пойдет насмарку. Например, тот же матч с "Лестером".

У нас был счет 2:0, мы всем были довольны. Думали, что идем на перерыв с преимуществом в два мяча, но тут же пропустили гол, и это сильно повлияло на наше настроение.

Вот эти мелкие глупые ошибки портят стабильность и качество игры команды. Мы будем за этим следить. Важное дополнение, чтобы вы понимали: говоря о негативе, об ошибках, я говорю не только о защитниках или вратаре.

Я говорю о всей команде в целом! », — сказал Витория «Матч ТВ».