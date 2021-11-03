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    «Севилья» на своем поле проиграла «Лиллю»

    «Севилья» — «Лилль»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Севилья» потерпела поражение от «Лилля» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча группы G, которая прошла на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 1:2.

    Хозяева поля открыли счет на 15-й минуте, когда Лукас Окампос удачно сыграл на добивании после того, как вратарь «догов» отразил выстрел Рафы Мира.

    Гости отыгрались за две минуты до конца первого тайма благодаря пенальти, который реализовал Джонатан Дэвид.

    На 51-й минуте «Лилль» и вовсе получил минимальный перевес. Зеки Челик получил мяч справа, после чего выстрелил в дальнюю штангу, мяч отскочил к Нанитамо Иконе, который отправил сферу точно в цель.

    Лига чемпионов. Группа G
    «Севилья» (Испания) — «Лилль» (Франция) — 1:2 (1:1)
    Голы: Окампос, 15 (1:0). Давид, 43 — с пенальти (1:1). Иконе, 51 (1:2)«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Монтиэль, 65), Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Дилэйни (Хоан Хордан, 57), Оливер Торрес (Эль-Хаддади, 72), Сусо (Ламела, 57), Окампос, Мир (Эн-Несири, 57)«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Андре, Ренату Санчеш (Онана, 75), Бамба, Иконе, Веа (Юсуф Языджи, 72), Давид (Шека, 86)Предупреждения: Дилэйни, 42. Эн-Несири, 60. Бамба, 77. Иконе, 79. Андре, 87. Окампос, 89. Шека, 90+5. Монтиэль, 90+5. Грбич, 90+6. Диегу Карлос, 90+6. Юсуф Языджи, 90+7

    В следующем туре «Лилль» примет «Зальцбург», а «Севилья» — «Вольфсбург».

    Группа G: 1. «Зальцбург» — 7 очков, 2. «Лилль» — 5, 3. «Вольфсбург» — 5, 4. «Севилья» — 3.

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