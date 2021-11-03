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    Луческу: Молодые игроки «Барселоны» сражались не на жизнь, а на смерть

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    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал домашнее поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Мирча Луческу
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    Мирча Луческу

    «Думаю, что сегодня мы заслуживали ничью, потому что сыграли действительно хорошо. Мы играли смелее, чем в прошлых матчах. Мы увереннее шли в атаку, но, к сожалению, снова не смогли забить.

    Но не стоит забывать, что мы попали в очень сложную группу, где команды сильнее нас. Мы стараемся подняться на их уровень, но пока не дотягиваем.

    "Барселона" сыграла очень хорошо, возможно, лучший свой матч на данном этапе. Гонсалес, Габи, Фати, Гарсия — это игроки будущего.

    Думаю, "Барселона" выйдет в весеннюю часть турнира, это важно для этих молодых ребят. Сегодня они сражались не на жизнь, а на смерть.

    Сирота и Забарный хорошо выходили с мячом, качественно начинали атаки. И я вижу в этом аспекте рост игроков и то, что они получают опыт и уверенность в своих действиях.

    Уверен, что против "Баварии" мы тоже сыграем на хорошем уровне», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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