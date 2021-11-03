Тренер КАМАЗа: Возможность сыграть с чемпионом выпадает не каждому

Главный тренер КАМАЗапрокомментировал итоги состоявшейся 2 ноября жеребьевки Кубка России.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Владимир Клонцак Фото: youtube.com

Челнинский клуб в 1/8 финала в начале марта 2022 года сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Рады будем сыграть с чемпионом, такая возможность выпадает не каждому.

Но было бы, считаю, правильнее, если бы участники еврокубков не имели привилегий и игра прошла бы в Набережных Челнах, либо раунд плей-офф состоял из двух матчах...

Когда недавно к нам приезжал "Спартак", был полный стадион! И приезд "Зенита" стал бы для города огромным событием, царил бы ажиотаж.

Что касается соотношения сил, то ясно, кто фаворит в паре. Но шансы есть всегда», — приводит слова Клонцака «Матч ТВ».