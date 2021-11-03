ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио КонтеПеремены в «Тоттенхэме»: Нуну уволен, Конте назначен
  • 21:57
    • Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч с «Ювентусом»
  • 22:39
    • «Вольфсбург» одержал первую победу в Лиге чемпионов
  • 22:37
    • Гол Зиеша принес «Челси» победу над «Мальмё» в Лиге чемпионов
  • 22:06
    • «Бавария» и «Бенфика» назвали стартовые составы на матч ЛЧ
  • 22:06
    • Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта

    Тренер КАМАЗа: Возможность сыграть с чемпионом выпадает не каждому

    Футбол КамАЗ Кубок России Футбол России Зенит
    Главный тренер КАМАЗа Владимир Клонцак прокомментировал итоги состоявшейся 2 ноября жеребьевки Кубка России.

    Владимир Клонцак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Клонцак

    Челнинский клуб в 1/8 финала в начале марта 2022 года сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

    «Рады будем сыграть с чемпионом, такая возможность выпадает не каждому.

    Но было бы, считаю, правильнее, если бы участники еврокубков не имели привилегий и игра прошла бы в Набережных Челнах, либо раунд плей-офф состоял из двух матчах...

    Когда недавно к нам приезжал "Спартак", был полный стадион! И приезд "Зенита" стал бы для города огромным событием, царил бы ажиотаж.

    Что касается соотношения сил, то ясно, кто фаворит в паре. Но шансы есть всегда», — приводит слова Клонцака «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли повторно «Интер» у «Шерифа»?
  • «Шериф» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Шахтер» пропустит в Мадриде больше трех мячей?
  • «Реал» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Сколько голов забьет «Ливерпуль» в ворота «Атлетико»?
  • «Ливерпуль» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Чикаго — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Фриц — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лайович — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры