ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хави считается главным претендентом на вакантный постТоп-5 кандидатов на пост тренера «Барселоны»
  • 11:24
    • Уткин назвал идеального тренера для «Барселоны»
  • 10:37
    • Смолов сможет сыграть против «Галатасарая»
  • 10:26
    • Эриксен может вернуться в «Аякс»
    Все новости спорта

    Ловрен: «Зениту» нечего терять в матче с «Ювентусом»

    Футбол Зенит Ювентус Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о настрое команды на гостевой матч с «Ювентусом» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Деян Ловрен
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деян Ловрен

    «Конечно, в Турине реально выиграть. Когда мы играли с "Ювентусом" дома, у нас были шансы. Но нам надо быть более храбрыми, чаще быть с мячом, больше атаковать. Нам нечего терять. Так давайте поедем туда и покажем наш лучший футбол и оставим на поле все. Это реально. Да, у "Ювентуса" топовая оборона. Но как показала игра, они тоже ошибаются. В Петербурге, к сожалению, нам не удалось забить. Но никто не знает, что будет впереди.

    Мы все одна команда. Когда я говорю, что нам нужно быть храбрыми, я имею ввиду, что нам нужно быть храбрыми всем вместе на поле. Нужно чтобы все вместе атаковали и вместе защищали. Пока нам этого немного не хватает. И над этим надо работать. Но для этого нужно время. Нельзя сказать: окей, давайте сделаем это в следующем матче. Это не так работает. Но мы на верном пути. И как я сказал, верю, что мы можем этого достичь в игре с "Ювентусом".

  • Рибалта: Матч «Ювентус» — «Зенит» завершится со счетом 1:1
  • Читайте по теме

    • Мы были близки к хорошему результату в первых матчах с "Ювентусом" и "Челси". Но, как я говорил, нам не хватает самой малости. Чтобы завершать атаки, нужно быть чуть смелее. Нужно атаковать большим количеством футболистов. Нельзя постоянно атаковать двумя или тремя игроками. Если только речь не о контратаках. Нам нужно работать над этим компонентом, когда мы выходим из обороны в атаку», — приводит слова хорватского футболиста Sport24.

    Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдет 2 ноября в Турине, начало — в 23:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Ювентус» — «Зенит».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Зенит» воспользоваться проблемами «Ювентуса»?
  • «Ювентус» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Барселона» проиграет в Киеве?
  • «Динамо» К — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • «МЮ» еще раз обыграет «Аталанту»?
  • «Аталанта» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.31
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ювентус — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо К — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аталанта — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шериф — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барыс — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Милан — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры