Ловрен: «Зениту» нечего терять в матче с «Ювентусом»

Защитник «Зенита»рассказал о настрое команды на гостевой матч св четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно, в Турине реально выиграть. Когда мы играли с "Ювентусом" дома, у нас были шансы. Но нам надо быть более храбрыми, чаще быть с мячом, больше атаковать. Нам нечего терять. Так давайте поедем туда и покажем наш лучший футбол и оставим на поле все. Это реально. Да, у "Ювентуса" топовая оборона. Но как показала игра, они тоже ошибаются. В Петербурге, к сожалению, нам не удалось забить. Но никто не знает, что будет впереди.

Мы все одна команда. Когда я говорю, что нам нужно быть храбрыми, я имею ввиду, что нам нужно быть храбрыми всем вместе на поле. Нужно чтобы все вместе атаковали и вместе защищали. Пока нам этого немного не хватает. И над этим надо работать. Но для этого нужно время. Нельзя сказать: окей, давайте сделаем это в следующем матче. Это не так работает. Но мы на верном пути. И как я сказал, верю, что мы можем этого достичь в игре с "Ювентусом".

Мы были близки к хорошему результату в первых матчах с "Ювентусом" и "Челси". Но, как я говорил, нам не хватает самой малости. Чтобы завершать атаки, нужно быть чуть смелее. Нужно атаковать большим количеством футболистов. Нельзя постоянно атаковать двумя или тремя игроками. Если только речь не о контратаках. Нам нужно работать над этим компонентом, когда мы выходим из обороны в атаку», — приводит слова хорватского футболиста Sport24.

Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдет 2 ноября в Турине, начало — в 23:00 мск.

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